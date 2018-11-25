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Trafik kilitlendi! Bu kazanın öyle bir sebebi var ki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 00:31 | Son Güncelleme

Bayrampaşa’da iki aracın makas atarak ilerlemesi sonucu sıkıştırılan otomobil, kamyonete çarptı. Kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi yaralanırken, trafikte yoğunluk oluştu.

Trafik kilitlendi! Bu kazanın öyle bir sebebi var ki!

Kaza, saat 21.30 sıralarında O-3 Avrupa Otoyolu Aksaray istikameti Bayrampaşa mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen iki araç trafikte makas atarak ilerlediği sırada Mehmet Ali A. yönetimindeki 42 AAZ 952 plakalı otomobili sıkıştırdı.

Otomobillerin sıkıştırması sonucu sürücünün kontrolünden çıkan araç seyir halinde olan Salih Ö. idaresindeki 34AH 9101 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola devrilen kamyondaki Emine Gürsü (63) yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada şok geçiren 10 yaşındaki K.A. adlı çocuk, polis tarafından sakinleştirilerek ekip otosuna alındı.

EMNİYET ŞERİDİNİN İHLAL EDİLMESİ İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİNİ ENGELLEDİ

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, bazı sürücüler emniyet şeridini ihlal etti. Şeridin ihlal edilmesi nedeniyle itfaiye ve polis ekipleri olay yerine ulaşmak için dakikalarca bekledi. Olay yerine güçlükle ulaşılırken, emniyet şeridini giren sürücülerin duyarsızlığı pes dedirtti.

"İKİ ARAÇ RALLİ YAPIYORLARDI, BENİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDILAR"

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Mehmet Ali A., “İki tane araç vardı, ralli yapıyorlardı. Beni köşeye sıkıştırdılar, ben de sağa kaçmak zorunda kaldım. Nereye vurduğumu göremedim. Arabada çocuğum da vardı. Allaha şükür çocuğun durumu iyi” dedi.

Öte yandan kaza nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Trafik polisinin yaptığı çalışmaların ardından devrilen kamyonun kaldırılmasıyla trafik normale döndü. (İHA)


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Bayrampaşa'da trafik kazası: 1 yaralıBayrampaşa'da trafik kazası: 1 yaralı
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