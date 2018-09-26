Trafik kontrolü için durduruldu! 'Ölü' olduğunu öğrendi

Davut Şahin, Aydın otobanından İzmir'e doğru yolculuk ederken yapılan bir trafik kontrolünde resmi kayıtlara göre ölü olduğunu öğrendi. Polisin yaptığı ehliyet kontrolünün sonucu karşısında şok geçiren Şahin, yaptığı tüm başvurulara rağmen şu ana kadar bir sonuç alamadığını söyledi.

YA KAZA YA DA ÖLÜSÜN!

Yaşadığı trajikomik olayı anlatan Davut Şahin, "Bu sorun yüzünden aracımı bile kullanamıyorum" dedi. Ehliyetinde ölü, kimliğinde sağ olarak görünen Şahin, sorunu çözmek için emniyet ve nüfus müdürlükleri arasında adeta mekik dokudu. Trafik şubeye sağ olduğunu kanıtlamak için gittiğinde, durumun neden kaynaklanmış olabileceğini sorduğunu ifade eden 3 çocuk babası Şahin, " Ya ölümlü bir kazaya karıştın ya da ölüsün cevabını verdiler" diye konuştu.

"ÖNCE ŞAKA SANDIM"

Aydın Otobanı'ndaki denetimde önce polisin şaka yaptığını zannettiğini söyleyen Şahin, "Polis kontrol ettiği cihazın ekranını gösterince ikna oldum. Normal koşullarda ehliyetsiz araç kullandığım gerekçesiyle ceza kesilecekti ama memur durumun benden kaynaklı olmadığını anladığı için o anlık affetti. İzmir'e gelir gelmez sağ olduğumu kanıtlamak için çabalamaya başladım" dedi.