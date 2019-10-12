HABER

Trafik kontrolü yapan polise otomobil çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 03:11 | Son Güncelleme

Trafik kontrolü yapan polise otomobil çarptı

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde rutin kontrol yapan trafik polisine otomobil çarptı.

Haydar Aliyev Bulvarı'nda henüz sürücüsü belirlenemeyen 35 ACZ 196 plakalı otomobil sürücüsü "dur" ihtarına uymayınca rutin kontrol yapan trafik polisi Hakan Özmen'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Özmen, vücudunun farklı yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı trafik polisi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Özmen'in hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinden ayrılan otomobili ve sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

PARTNER44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu
Rusya, BMGK'nın 'harekatı durdur' çağrısını engelledi!Rusya, BMGK'nın 'harekatı durdur' çağrısını engelledi!
6 yaşındaki çocuk sahilde bisikletiyle geziyordu! Acı haber geldi6 yaşındaki çocuk sahilde bisikletiyle geziyordu! Acı haber geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kaza otomobil trafik polisi

En Çok Okunan Haberler

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

ABD Hazine Bakanı'ndan 'Türkiye' açıklaması

ABD Hazine Bakanı'ndan 'Türkiye' açıklaması

Bomba iddialar! 'Ablası bir kadınla evli...'

Bomba iddialar! 'Ablası bir kadınla evli...'

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya, BMGK'nın 'harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Rusya, BMGK'nın 'harekatı durdur' çağrısını engelledi!

6 yaşındaki çocuk sahilde bisikletiyle geziyordu! Acı haber geldi

6 yaşındaki çocuk sahilde bisikletiyle geziyordu! Acı haber geldi

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Amerikan üssüne saldırı iddiası gündeme bomba gibi düştü! MSB ve Pentagon'dan açıklama

Amerikan üssüne saldırı iddiası gündeme bomba gibi düştü! MSB ve Pentagon'dan açıklama

MSB duyurdu! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

MSB duyurdu! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.