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  4. Trafik kuralları hiçe sayıldı! Tehlikeli yolculuk saniye saniye kaydedildi

Trafik kuralları hiçe sayıldı! Tehlikeli yolculuk saniye saniye kaydedildi

10.08.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yürekleri ağza getiren görüntüler geldi. İlçede bir otomobilin tavanında yolculuk eden şahıs, trafikteki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Trafik kurallarının hiçe sayıldığı anlar saniye saniye kaydedilirken, o şahıs ve aracı süren kişi yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan iki kişi hakkında idari para cezası uygulanarak işlem yapıldı.

Trafik kuralları hiçe sayıldı! Tehlikeli yolculuk saniye saniye kaydedildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, otomobilin tavanında oturarak seyahat eden kişi hem kendisinin hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini hiçe saydı. Polisin kısa sürede tespit ettiği S.K. ve otomobilin sürücüsü A.G.'ye toplam 392 TL ceza kesildi.

Manisa’dan Kuşadası’na tatile gelen arkadaşlar S.K. ile A.G.'nin tehlikeli yolculuğu hem kendilerinin hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Kuşadası Candan Tarhan Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobilin tavanına oturan, bir elinde alkol şişesi ve sigarası olan yarı çıplak kişiyi görenler o anları önce kayda aldı, ardından polise bildirdi. Daha sonra ise kaydettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

KISA SÜREDE TESPİT EDİLDİ

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile otomobilin yerini tespit eden Kuşadası polisi, kısa sürede 2 kişiye ulaştı. Otomobilin sürücüsü A.G. ile aracın tavanında oturan S.K. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçunu işledikleri için hem adli işlem başlatıldı hem de 392 TL idari para cezası yazıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın
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