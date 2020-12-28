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Trafik kurallarına uymayanlara ceza yağdı

28.12.2020 13:18 | Son Güncelleme:
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Trafik kurallarına uymayanlara ceza yağdı

Gaziantep’te, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücü ve araçlara ceza yağdı.

Gaziantep’te, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücü ve araçlara ceza yağdı. 2 bin 337 araç ve sürücünün denetlendiği uygulamada 203 sürücüye cezai işlem yapıldı.
Trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren araç ve sürücülere yönelik yapılan uygulamada, 5 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 18 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 4 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 33 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 10 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden olmak üzere toplamda 203 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. Denetimlerde 74 araç trafikten men edilirken, 4 sürücü belgesine el konuldu.

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