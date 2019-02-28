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Trafik lambalarındaki yeşil ışıklar 'hilal' şeklini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 17:21 | Son Güncelleme

SİVAS'da kent merkezinde bulunan trafik lambalarındaki yeşil ışık, Yeşilay Haftası nedeniyle hilal şeklinde yandı.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'da kent merkezinde bulunan trafik lambalarındaki yeşil ışık, Yeşilay Haftası nedeniyle hilal şeklinde yandı. Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 1-7 Mart arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Yeşilay Haftası nedeniyle trafik ışıklarında yeşil ışığa hilal şeklini verdi. Kırmızı ve sarı ışık normal yanarken, yeşil ışık hilal şekline büründü. Yeşilay Haftası'nda farkındalığı artırmak için bir hafta boyunca hilal şeklinde yanacak olan yeşil ışık, yayaların ve sürücülerin dikkatini çekti. Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Kaynar, Türkiye'de ilk defa bu uygulamanın Sivas'da yapıldığını ve çok olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. "SÜRÜCÜLERİN VE YAYALARIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR" Kaynar, "Yeşilay Haftası münasebetiyle farkındalık oluşturmak adına böyle bir uygulamayı Sivas Belediyesi olarak gerçekleştirdik. Sürücülerin ve yayaların dikkatini çekiyor. Yeşilay Haftası'nın önemini ve mahiyetini iyi anlama, iyi kavrama adına yapmış olduğumuz bir çalışma. Gerçekten güzel bir uygulama. Türkiye'ye de örnek olacak bir çalışmaydı. Sivas Belediyesi olarak böyle bir uygulamayı aktif hale getirdik. 1-7 Mart arası, bu haftanın etkinliği süresince devam edecek. Sonrasında sinyalizasyonlarımız yeniden eski haline dönecek. Güzel, olumlu tepkiler aldık'' ifadelerini kullandı.

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