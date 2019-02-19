Trafik lambasına çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta trafik lambasına çarpan otomobilin devrilmesi sonucu anne ve oğlu ağır yaralandı.
Hasan Doğan (45) idaresindeki 44 LR 812 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Cumhuriyet Üniversitesi lojmanlar girişinde, yol kenarındaki trafik lambasına çarparak devrildi.
Kazada, araçta sıkışan sürücü ile annesi Döndü Doğan (79) itfaiye ekiplerince çıkartılarak ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Hasan Doğan'ın, Gürün ilçesinden annesi Döndü Doğan'ı Sivas'taki hastaneye getirmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
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