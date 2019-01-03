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Trafik levhalarına bağlanan inek telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 22:55 | Son Güncelleme

Trafik levhalarına bağlanan inek telef oldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde ayaklarından iple trafik levhalarına bağlanmış inek telef olmuş halde bulundu.

Mutaflar Mahallesi Muhtarı Muhammed Yörükoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersindere mevkisindeki trafik levhalarına ön ayaklarından bağlanmış halde telef olan bir inek gördüklerini belirtti.

Jandarma ekiplerine durumu bildirdiklerini anlatan Yörükoğlu, "İneğin çalıntı olduğunu tahmin ediyoruz. Kulak küpeleri de kesilmiş. Bu bölgede çalınan bir hayvanımız yok. Başka bir yerden çalınarak burada ölüme terk edildiğini düşünüyoruz." dedi.

Jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beydağ inek ölü

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