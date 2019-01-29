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Trafik magandaları kameralara yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 03:30 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet ile hafif ticari araca tutunarak giden bisikletli, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.  İznik ilçesi Orhangazi- Yalova karayolunda zikzak çizerek ilerleyen üzerinde 2 kişinin bulunduğu 77 GG 749 plakalı motosiklet, trafikte tehlike oluşturdu.

Trafik magandaları kameralara yakalandı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet ile hafif ticari araca tutunarak giden bisikletli, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İznik ilçesi Orhangazi- Yalova karayolunda zikzak çizerek ilerleyen üzerinde 2 kişinin bulunduğu 77 GG 749 plakalı motosiklet, trafikte tehlike oluşturdu. Diğer sürücüleri de tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. İznik-Bursa karayolunda ise bir hafif ticari araca tutunarak ilerleyen bisikletli görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

Trafik magandaları kameralara yakalandıTrafik magandaları kameralara yakalandıTrafik magandaları kameralara yakalandı

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