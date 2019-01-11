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Trafik magandaları trafiği birbirine kattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 11:52 | Son Güncelleme

Bursa'da trafikte drift yapan ve makas atan sürücülerin yaşattığı tehlikeli anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da trafikte drift yapan ve makas atan sürücülerin yaşattığı tehlikeli anlar kameralara yansıdı.
Merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde 16 SNG 57 plakalı otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken direksiyonu sağa sola kırarak, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Akan trafikte birbirinden tehlikeli hareketler yapan sürücü, ardından da el freni çekerek 'drift' yaptı. Yaklaşık 1,5 kilometre boyunca tehlike yaratarak seyreden sürücü, merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde yine 'drift' yaptığı sırada çevredekilerin tepkisi üzerine hızla uzaklaştı.
Merkez Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir Karayolu'nda ise iki araç sürücüsünün birbirleriyle yarışırken kuralları hiçe sayarak 'makas atmak' diye tabir edilen üst üste hatalı sollama yaptı. Trafik magandaların yaşattığı tehlike dolu anlar kameralara yansıdı. Polis, sürücülerin yakalanması için çalışma başlattı.

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