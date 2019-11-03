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Trafik magandaları yolu kapatıp drift attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 17:34 | Son Güncelleme

Konya’da düğün konvoyunda olduğu tahmin edilen bir araç sürücüsünün, kentin en işlek caddesinde yolu kapatıp drift attığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre Yolu üzerinde düğün konvoyunda bulunduğu tahmin edilen plakası alınamayan araç yolu trafiğe kapattıktan sonra drift atmaya başladı.

Konya’da düğün konvoyunda olduğu tahmin edilen bir araç sürücüsünün, kentin en işlek caddesinde yolu kapatıp drift attığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre Yolu üzerinde düğün konvoyunda bulunduğu tahmin edilen plakası alınamayan araç yolu trafiğe kapattıktan sonra drift atmaya başladı. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kendi etrafında dönmeye başlayan otomobil sürücüsünün ortalığı dumana boğduğu görülüyor. Görüntülerde, uzun araç kuyruklarının oluştuğu caddede, yoluna gitmek isteyen bazı araç sürücülerinin korna çalarak duruma tepki gösterdiği yer alıyor. Yaklaşık 15 saniye drift atan sürücü daha sonra yoluna devam ederken, arkasından gelen başka bir otomobil sürücüsü de ilerlemek isteyen araçların önünü yan durarak kesiyor. Drift yapmaya çalışan ancak başarılı olamayan ikinci aracın da zikzak çizerek hızla uzaklaştığı görülüyor. Drift atan araçların uzaklaşmasıyla caddedeki araçlar güçlükle yollarına devam edebildi.

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