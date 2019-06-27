HABER

Trafik magandalarına göz açtırılmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 12:47 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma trafik ekipleri, trafikte makas ve drift atarak vatandaşların canını tehlikeye sokan trafik magandalarına göz açtırmadı.

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma trafik ekipleri, trafikte makas ve drift atarak vatandaşların canını tehlikeye sokan trafik magandalarına göz açtırmadı. Trafikte makas terörüne 23 bin 776 adet, drift terörüne ise 2 bin 188 adet cezai işlem uyguladı.
İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma trafik ekipleri; trafikte kurallara uymayanlara, trafiğin akışını bozanlara, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan trafik magandalarına göz açtırmıyor. Trafik ekipleri özellikle trafikte makas ve dirift atarak vatandaşların can güvenliğini tehlikeye sokan magandalara ceza yağdırdı. Bakanlık, 26 Haziran 2018- 20 Haziran 2019 tarihleri arasında toplam 23 bin 776 adet “makas atma”, 2 bin 188 “drift atma” suçuna ceza işlem uyguladı.
En fazla ceza İstanbul’da
Makas atma teröründe en fazla ceza alan il İstanbul oldu. İstanbul’da 10 bin 385 adet makas cezası verilirken, İstanbul’u sırasıyla şu iller takip etti. Ankara’da 2 bin 141 adet, İzmir’de bin 701 adet, Konya’da bin 97 adet, Antalya’da 835 adet, Bursa’da 842 adet, Denizli’de 600 adet, Adana’da 478 adet makas atmak suçundan cezai işlem uygulandı. Trafikte drift terörüne en fazla cezai işlem uygulanan yer ise 281 adet ceza ile Ankara oldu. Ankara’yı 254 adet ceza ile İstanbul, 194 adet ceza ile Antalya,134 adet ceza ile Konya takip etti.
4 bin 375 adet usulsüz çakar lamba kullanımına cezai işlem uygulandı
Daha önce yapılan bir düzenleme ile polis araçları hariç, görev kağıdı bulunmayan çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edilmiş, konvoy haricinde çakar yakmakta yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığı trafik ekipleri 26 Haziran 2018- 20 Haziran 2019 tarihleri arasında bu düzenlemeye uymayan 4 bin 375 adet usulsüz çakar lamba kullanımına cezai işlem uyguladı.
Trafikte yaya önceliği kuralı ihlaline, 19 bin 240 adet cezai işlem uygulandı
İçişleri Bakanlığı bu yılı, Yaya Öncelikli Trafik yılı ilan etmiş, “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganı ile kampanya başlatmıştı. Bu kampanya kapsamında görevli bir kişi ya da ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamayan, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere cezai işlem uygulanacaktı. Bakanlık bu kapsamda denetimlerini arttırdı. Trafik ekipleri, 2019 yılında 2918 sayılı Trafik Kanunun 74’üncü maddesi kapsamında, 19 bin 240 adet cezai işlem uyguladı.
Geçen yıllara göre trafik kazalarına bağlı can kayıpları yüzde 36 azaldı
Bakanlık trafik ekiplerince bayram tatilleri başta olmak üzere trafiğin yoğun olduğu gün ve saatlerde alınan yoğun trafik tedbirleri ve yapılan sıkı denetimler ölümlü trafik kazası sayısını azalttı. Geçen yılın 1 Ocak- 17 Haziran dönemi ile bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında bin 120 olan ölümlü trafik kazası yüzde 30 azalışla 786’ya, bin 437 olan hayatını kaybeden sayısı yüzde 36 azalışla 926’ya, 79 bin 262 olan yaralanmalı trafik kazası sayısı yüzde 13 azalışla 69 bin 224’e, 131 bin 303 olan yaralı sayısı ise yüzde 13 azalış ile 113 bin 594’e düştü.

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Oto lastiğinden kasaptaki ete her şeyi çalmışlar... Hırsızlık anları kameradaOto lastiğinden kasaptaki ete her şeyi çalmışlar... Hırsızlık anları kamerada
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltıDiyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Sarıyer sahilinde hareketli dakikalar! Polis denizde 3 saat arama yaptı

Sarıyer sahilinde hareketli dakikalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.