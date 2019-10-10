HABER

Trafik magandası iki motosiklet sürücüsü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 17:52 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da sıkışık trafik içinde otomobiller arasında hızla ilerlerken görüntüleri sosyal medya üzerinde yayınlanan motosiklet sürücüsü İlayda Ç.

Trafik magandası iki motosiklet sürücüsü yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da sıkışık trafik içinde otomobiller arasında hızla ilerlerken görüntüleri sosyal medya üzerinde yayınlanan motosiklet sürücüsü İlayda Ç. ile tehlikeli şekilde motosiklet kullandığı tespit edilen A.K. polis tarafından yakalandı. Trafik magandalarının her birine toplam bin 237'er lira para cezası kesilirken ehliyetlerine de geçici süreyle el konuldu.
Sosyal Medya üzerinde yayınlanan görüntülerde sıkışık trafikte bir motosikletli araçların arasından hızla ilerliyordu. Duran trafikte araçlar arasında 70-80 kilometre hız yaptığı görülen sürücü, diğer araçlara teğet geçerek dakikalarca yaptığı sürüş görüntülere yansımıştı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kısa sürede motosikleti kullandığı belirlenen sürücü İlayda Ç.'yi gözaltına aldı. İlayda Ç.'ye Karayolları trafik kanunun 46/2-G (aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek) maddesine istinaden bin 2 lira ve 66. (motosiklet sürücülerinin yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları) maddesine istinaden 235 lira olmak üzere toplamda bin 237 lira trafik cezası uygulandı.
Ayrıca sürücü İlayda Ç.'nin ehliyetine geçici süre ile el konuldu. Sivil Trafik Ekipleri, tarafından işlemleri tamamlanan şüpheli daha sonra adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.
Öte yandan, trafiği tehlikeli düşürecek şekilde motosiklet kullandığı tespit edilen sürücü A.K. de yakalandı. Trafik magandasına A.K.'ye Karayolları Trafik kanunun 46/2-G(aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek) maddesine istinaden bin 2 lira, 66(motosiklet sürücülerinin yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları) maddesine istinaden 235 lira olmak üzere toplam bin 237 lira para cezası kesildi. Ehliyetine el konulan sürücü, adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

(FOTOĞRAF)

Trafik magandası iki motosiklet sürücüsü yakalandıTrafik magandası iki motosiklet sürücüsü yakalandıTrafik magandası iki motosiklet sürücüsü yakalandıTrafik magandası iki motosiklet sürücüsü yakalandı

PARTNERBilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!Bilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!
Nusaybin’de 3 ayrı noktaya havan topu düştü: 2 şehit, 24 yaralıNusaybin’de 3 ayrı noktaya havan topu düştü: 2 şehit, 24 yaralı
Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendiHavan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Anne memureye esnek çalışma yolda

Anne memureye esnek çalışma yolda

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.