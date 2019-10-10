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TRAFİK MAGANDASI İKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 17:53 | Son Güncelleme

İstanbul'da sıkışık trafik içinde otomobiller arasında hızla ilerlerken görüntüleri sosyal medya üzerinde yayınlanan motosiklet sürücüsü İlayda Ç.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
İstanbul'da sıkışık trafik içinde otomobiller arasında hızla ilerlerken görüntüleri sosyal medya üzerinde yayınlanan motosiklet sürücüsü İlayda Ç. ile tehlikeli şekilde motosiklet kullandığı tespit edilen A.K. polis tarafından yakalandı. Trafik magandalarının her birine toplam bin 237'er lira para cezası kesilirken ehliyetlerine de geçici süreyle el konuldu.
Sosyal Medya üzerinde yayınlanan görüntülerde sıkışık trafikte bir motosikletli araçların arasından hızla ilerliyordu. Duran trafikte araçlar arasında 70-80 kilometre hız yaptığı görülen sürücü, diğer araçlara teğet geçerek dakikalarca yaptığı sürüş görüntülere yansımıştı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kısa sürede motosikleti kullandığı belirlenen sürücü İlayda Ç.'yi gözaltına aldı. İlayda Ç.'ye Karayolları trafik kanunun 46/2-G (aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek) maddesine istinaden bin 2 lira ve 66. (motosiklet sürücülerinin yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları) maddesine istinaden 235 lira olmak üzere toplamda bin 237 lira trafik cezası uygulandı.
Ayrıca sürücü İlayda Ç.'nin ehliyetine geçici süre ile el konuldu. Sivil Trafik Ekipleri, tarafından işlemleri tamamlanan şüpheli daha sonra adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.
Öte yandan, trafiği tehlikeli düşürecek şekilde motosiklet kullandığı tespit edilen sürücü A.K. de yakalandı. Trafik magandasına A.K.'ye Karayolları Trafik kanunun 46/2-G(aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek) maddesine istinaden bin 2 lira, 66(motosiklet sürücülerinin yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları) maddesine istinaden 235 lira olmak üzere toplam bin 237 lira para cezası kesildi. Ehliyetine el konulan sürücü, adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Sosyal medyada paylaşılan maganda görüntüleri
-Şüphelilerin gözaltına alınmaları

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