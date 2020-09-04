Trafik magandası kurşun yağdırdı...Mağdur sürücü konuştu

Bursa’nın Kestel ilçesinde trafikte yaşanan tartışmada kan aktı. Bir kişi silahla vurularak yaralandı. Bacaklarında yaralanan Recep A. olayın nasıl gerçekleştiğini hastanede anlattı.

Olay Bursa Ankara karayolu Barafakih Mevkisi’nde meydana geldi. Özel araçlarıyla Bursa’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Recep A, iddiaya göre, trafik meselesi yüzünden başka bir araçtaki şahıslarla tartıştı. Çıkan tartışmada şahıslar silahla Recep A.’ya ateş etti.

Açılan ateş sonucu ayağından yaralanan şahıs kanlar içerisinde yere yığıldı. Zanlılar ise kayıplara karıştı. Yaralı Recep A, arkadaşı tarafından özel araçla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Ayaklarından vurularak yaralanan Recep A. olayı şöyle anlattı: "Bursa’dan Ankara istikametine doğru giderken İnegöl rampasını çıktığımız sırada sağ şeritte giderken, beni vuran şehir magandası ise sol şeritte devam ediyordu. Yanımıza geldi el hareketi yaparak "dur dur" dedi. 50 metre ileride durduk. Araçtan indiğimiz sırada silahı çıkarıp ağzına mermiyi verip ateş etmeye başladı. Ben ilk başta kuru sıkı zannettim. Üzerine doğru gitmeye çalıştım. 6 el ateş etti bacağımdan vuruldum. Ardından şehir magandaları kayıplara karıştı" dedi.

Recep A. ameliyata alınırken, zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.



