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Trafik polisi ayakkabılarını çıkardı, tıkanan mazgalları temizledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 18:36 | Son Güncelleme

Trabzon’da etkili olan sağanak yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Trabzon’da etkili olan sağanak yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Aşırı yağmur yüzünden yollar adeta göle dönerken ayakkabılarını çıkartıp tıkanan mazgala müdahale eden trafik polisinin görüntüleri takdir topladı.

Trabzon’un bazı yerlerinde etkili olan yağış yolları göle dönüştürürken sürücüler ilerlemekte zorlandı. Yeşiltepe Mahallesi’nde tıkanan mazgalı temizlemeye çalışan trafik polisinin görüntüleri Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya tarafından cep telefonuna kaydedildi. Başkaya, polis memuru için “Paçaları sıvadı, suyun içinde bütün kanalları temizledi” dedi.

Değirmendere Mahallesi’nde ise yıldırım düşme anı cep telefonuna yansırken görevliler de yağmurla dolan yolları temizlemek için büyük çaba sarf etti. Havalimanı kavşağında oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatırken yola dolan yağmur suları Karayolları görevlilerince temizlendi.

Yağmurla birlikte etkili olan rüzgar bazı yerlerde ağaçlara zarar verdi. Kırılıp yollara düşen ağaç dalları görevlilerce temizlenirken, trafik polis ekipleri sürücüleri yolların kaygan oluşu nedeniyle uyardı.

Trafik polisi ayakkabılarını çıkardı, tıkanan mazgalları temizledi

Trafik polisi ayakkabılarını çıkardı, tıkanan mazgalları temizledi

Trafik polisi ayakkabılarını çıkardı, tıkanan mazgalları temizledi

Trafik polisi ayakkabılarını çıkardı, tıkanan mazgalları temizledi

Trafik polisi ayakkabılarını çıkardı, tıkanan mazgalları temizledi

Trafik polisi ayakkabılarını çıkardı, tıkanan mazgalları temizledi

Trafik polisi ayakkabılarını çıkardı, tıkanan mazgalları temizledi

Trafik polisi ayakkabılarını çıkardı, tıkanan mazgalları temizledi

Trafik polisi ayakkabılarını çıkardı, tıkanan mazgalları temizledi

Trafik polisi ayakkabılarını çıkardı, tıkanan mazgalları temizledi

Trafik polisi ayakkabılarını çıkardı, tıkanan mazgalları temizledi

Trafik polisi ayakkabılarını çıkardı, tıkanan mazgalları temizledi

Trafik polisi ayakkabılarını çıkardı, tıkanan mazgalları temizledi

Trafik polisi ayakkabılarını çıkardı, tıkanan mazgalları temizledi

Trafik polisi ayakkabılarını çıkardı, tıkanan mazgalları temizledi

Trafik polisi ayakkabılarını çıkardı, tıkanan mazgalları temizledi

Trafik polisi ayakkabılarını çıkardı, tıkanan mazgalları temizledi

Trafik polisi ayakkabılarını çıkardı, tıkanan mazgalları temizledi

Trafik polisi ayakkabılarını çıkardı, tıkanan mazgalları temizledi
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