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  4. Trafik polisi, firmanın ve şoförün bilgisi olmadan yolcu otobüsüne yolcu olarak bindi

Trafik polisi, firmanın ve şoförün bilgisi olmadan yolcu otobüsüne yolcu olarak bindi

14.08.2024 15:30
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli trafik polisleri; şehirlerarası otobüslerin karıştığı kazaları önlemek ve güvenli bir şekilde yolculuğun devam etmesini sağlamak için otobüslere yolcu olarak bindi.

Trafik polisi, firmanın ve şoförün bilgisi olmadan yolcu otobüsüne yolcu olarak bindi

Şehirlerarası otobüslerin karışmış olduğu kazaları önlemek ve yolcuların güvenli şekilde seyahatini sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünce görevlendirilen sivil trafik polisleri; otobüs firması ve şoförün bilgisi olmadan otobüslere yolcu gibi binerek sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıklarını, sürücülerin hız ihlallerini ve yapmış oldukları diğer kural ihlallerini tespit edip seyahat sonunda kendisini tanıtarak gerekli bilgilendirilmeleri yaptı.

Trafik görevlileri denetimleri sırasında otobüslerde emniyet kemerinin önemini anlatarak emniyet kemerinin takılmasını sağladı, araç hız ihlalleri ile ilgili takograf kontrollerini yaparak sürücü kartlarını denetledi. Personeller ayrıca seyahat süresince ihlal edilen trafik kuralları ile ilgili cezai yaptırım da uyguladı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri yolcu otobüsü kaza trafik polisi
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