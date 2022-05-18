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Trafik polisi sevgilisini yaralayan genç kız, intihara teşebbüs etti

18.05.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de trafik polisi Fırat G., tartıştığı kız arkadaşı tarafından silahla yaralandı. Polis arkadaşının silahını ele geçirdikten sonra rastgele ateş açtı. Polis memurunu yaralayan genç kız, daha sonra ise intihara teşebbüs ederken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Trafik polisi sevgilisini yaralayan genç kız, intihara teşebbüs etti

Mersin'de, tartıştığı trafik polisi arkadaşını kendi silahı ile vurarak yaralayan genç kız, aynı tabanca ile intihara teşebbüs ederek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi 3253 Sokak'ta meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fırat G. ile kız arkadaşı Ebru K. arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SİLAHI ELE GEÇİRİP ETRAFA ATEŞ AÇTI

Çıkan tartışma sırasında polis memurunun silahını bir şekilde ele geçiren Ebru K., rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri polis memurunun elini parçalayıp kafasına isabet etti. Ebru K., daha sonra aynı silahla kendini başından vurarak intihara teşebbüs etti.

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Bulundukları sitenin 10. katında meydana gelen olayda, silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı ile bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Her 2 yaralı da ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, Ebru K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar polis Mersin
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