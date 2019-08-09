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Trafik polisinden çocuklara ‘Kemerin ses getirsin’ daveti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 17:48 | Son Güncelleme

Bursa’da, trafik polisleri, bayram öncesi uygulama yaparak, çocuklu sürücüleri ‘kemerin ses getirsin’ isimli yarışmaya davet etti.

Bursa’da, trafik polisleri, bayram öncesi uygulama yaparak, çocuklu sürücüleri ‘kemerin ses getirsin’ isimli yarışmaya davet etti. Ekipler aynı zamanda çocukların gözü önünde kemersiz sürücülere ceza yazarak, çocuklara anne ve babalarını uyarmalarını söyledi.
İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliği konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi maksadıyla 9-31 Ağustos tarihleri arasında çocuklara yönelik "Hayatı korumak için senin de kemerin ses getirsin" sloganıyla ödüllü video yarışması düzenlendi. Aileleri ile seyahat eden çocuklardan, sürücü ve araçtaki diğer yolcuları emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardıkları videolarını #kemerinsesgetirsin hashtagini etiketleyerek "TrafikEgm" twitter adresine göndermeleri isteniyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da destek verdiği proje için Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de uygulama yaptı. Uygulamada çocuklu sürücüleri tek tek durdurarak yarışma broşürü dağıtan ekipler, aileleri yarışmaya davet etti. Trafik polisleri aynı uygulamada kemersiz sürücüleri de tespit ederek, çocukların gözü önünde ceza kesti. Ekipler, çocuklardan kemer takmayan anne ve babalarını ikaz etmelerini istedi.
Uygulamaya takılan aileler bayram öncesi trafik polisinin mesaisinin kendileri için son derece önemli olduğuna işaret ederek, özellikle çocukları ile seyahat ederken kurallara uyduklarını dile getirdiler. Kemer takmadıkları için ceza yiyen sürücüler ise daha dikkatli olacaklarını belirtti.
Uygulama sırasında trafik polislerinin şapka ve düdük hediye ettiği bir çocuk ise “Anne ve babam genelde kemerlerini takarlar. Takmayı unuttukları zaman ben uyarıyorum, onlar da hemen takıyorlar” dedi.

Trafik polisinden çocuklara ‘Kemerin ses getirsin’ daveti

Trafik polisinden çocuklara ‘Kemerin ses getirsin’ daveti

Trafik polisinden çocuklara ‘Kemerin ses getirsin’ daveti

Trafik polisinden çocuklara ‘Kemerin ses getirsin’ daveti

Trafik polisinden çocuklara ‘Kemerin ses getirsin’ daveti

Trafik polisinden çocuklara ‘Kemerin ses getirsin’ daveti

Trafik polisinden çocuklara ‘Kemerin ses getirsin’ daveti

Trafik polisinden çocuklara ‘Kemerin ses getirsin’ daveti

Trafik polisinden çocuklara ‘Kemerin ses getirsin’ daveti

Trafik polisinden çocuklara ‘Kemerin ses getirsin’ daveti

Trafik polisinden çocuklara ‘Kemerin ses getirsin’ daveti

Trafik polisinden çocuklara ‘Kemerin ses getirsin’ daveti

Trafik polisinden çocuklara ‘Kemerin ses getirsin’ daveti

Trafik polisinden çocuklara ‘Kemerin ses getirsin’ daveti

Trafik polisinden çocuklara ‘Kemerin ses getirsin’ daveti
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