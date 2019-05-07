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Trafik polisinden motosiklet sürücülerine kask hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:44 | Son Güncelleme

TUNCELİ Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce 'Trafik Haftası' kapsamında ilçedeki 20 motosiklet sürücüsüne kask hediye etti.

Ferit DEMİR/PERTEK (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce 'Trafik Haftası' kapsamında ilçedeki 20 motosiklet sürücüsüne kask hediye etti. İl Emniyet Müdürlüğü ile Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, güvenli motosiklet kullanımı eğitimi verildi. Atatürk İlk Okulu'nun konferans salonunda motosiklet sürücülerine yönelik verilen eğitimde, trafik kuralları, emniyet kemeri, kask kullanımı ile aşırı hızdan kaçınma ve trafikte yaya önceliği gibi konular slayt gösterileri eşliğinde izletildi. Daha sonra eğitime katılan 20 motosiklet sürücüsüne İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce kask hediye edildi. Motosiklet sürücüleri, kasklarını taktıktan sonra trafik ekipleriyle ilçe merkezinde tur attı.

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