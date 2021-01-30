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  4. Trafik polisinden yürekleri ısıtan davranış! Üşüyen çocuğa montunu verdi

Trafik polisinden yürekleri ısıtan davranış! Üşüyen çocuğa montunu verdi

30.01.2021 14:15 | Son Güncelleme:
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Trafik polisinden yürekleri ısıtan davranış! Üşüyen çocuğa montunu verdi

Adana'da uygulama noktasından bisikletiyle geçen 10 yaşlarındaki çocuğun üşüdüğünü gören trafik polisi, üzerindeki polis montunu çıkartıp çocuğa giydirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda beğeni aldı.

Eski Müze kavşağında uygulama yapan polis ekipleri, bisikletiyle kaldırımda ilerleyen çocuğun üzerinde montu, ayağında çorabının olmadığını gördü. Çocuğun üşüdüğünü gören polislerden biri, montunu çıkartıp ona giydirdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI, ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

Minibüste yolculuk yapan bir vatandaş ise o anların fotoğraflarını çekti. Fotoğraflar, trafik denetimleri ve radar kontrollerinin paylaşıldığı Adana Çevirme Radar isimli sosyal medya platformunda paylaşıldı. Fotoğraflar çok sayıda beğeni alırken, sosyal medya kullanıcıları polislere teşekkür etti.

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