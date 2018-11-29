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Trafik polisine çığlık atan kadın öğretmenden yeni haber! Sessizliğini bozdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2018 08:34 | Son Güncelleme

İstanbul'da trafikte 578 TL para cezası kesilen ve sinir krizi geçirerek çığlık attığı video ile gündeme gelen öğretmenden yeni haber var. Bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu belirtilen Özlem A. olayın nedenini ve neden bu kadar sinirlendiğini açıkladı.

Polis kayıtlarına göre 1 Kasım Perşembe günü Fatih'in Balat Sahili'nde yaşanan olayda, bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Özlem A., 'cep telefonunla konuştuğu ve emniyet kemeri takmadığı' gerekçesiyle polis tarafından durduruldu.

DAKİKALARCA ÇIĞLIK ATTI

Yapılan kontrollerde otomobilin muayenesinin olmadığı da tespit edilirken, polislerin kendisine ceza yazdığını görünce sinir krizleri geçiren Özlem A. dakikalarca çığlık attı.

KAMERALARA YANSIDI

Özlem A. polis memurları tarafından güçlükle sakinleştirilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

578 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Özlem A.'ya toplam 578 TL para cezası kesilirken, otomobili de trafikten men edildi.

NEDEN ÇıĞLIK ATTI? ÖĞRENCİSİ PAYLAŞTI

Çığlık attığı videonun dün sosyal medyada gündem olmasının ardından, Özlem A.'nın öğrencisi olduğunu belirten bir Eksisözlük kullanıcısı, kendisi ile olayın ardından görüştüğünü ifade ederek yaşananlarla ilgili Özlem A.'ya ait olduğunu iddia etti açıklamayı paylaştı. Paylaşımda özetle şu ifadeler yer aldı:

'EHLİYETİM OLDUĞU HALDE...'

"Üniversitede gerçekleşen önemli bir toplantıya yetişmek üzere aracımı sürüyordum. Bu esnada trafik polisi durmamı istedi. Ehliyet ve ruhsatı kendilerine verdiğimde ehliyetimin kırık olduğunu öne sürerek bu ehliyeti kabul etmeyeceklerini bildirdiler. Kendilerine ehliyetimin olduğunu ve ehliyetsiz araba kullanmaktan ceza veremeyeceklerini söyledim, önemli bir toplantıya yetişmek durumunda olduğumu belirttim. Kendileri bana herhangi bir şey söylemeden uzun bir süre beklettiler... Ehliyetim olmasına rağmen ehliyetsiz araba kullanmaktan ceza kesti..."

Paylaşımda, Özlem A.'nın olayın kaydedildiğini görünce sinir krizi geçirdiği ve yaklaşık 1 ay sonra sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili olarak, 'Hukuki sürecin takipçisi olacağım' dediği iddia edildi.

İşte Ekşisözlük'te yer ala o paylaşım;

OZLEM


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Okuyucu Yorumları 12 yorum
sen şimdi birde haklı çıkarsın papucumun öğretim görevlisi!!!!
578 tl azmış; kamu malına zarar vermekten de ceza yazmalıydı polisimiz; zira hiç kimse hiçbir sebeple polis ya da diğer kuru m araçlarını yapmacık bir sinir krizi ile yumruklayamaz! çok sabırlı davranmış polisimiz, tebrik ederim.
toplantı için değil para için cazgır gibi bağırmışsın. açıkçası senin adına ben utandım.
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