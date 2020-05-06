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Trafik polisini vuran saldırgan operasyonla yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.05.2020 14:13 | Son Güncelleme

Almanya'da trafik polisine ateş ederek ağır yaralayan saldırgan dört saatlik operasyon sonucunda yaralı olarak ele geçirildi.

Trafik polisini vuran saldırgan operasyonla yakalandı

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Gevelsberg kentinde trafik kontrolü sırasında bir polis memuru vurularak ağır şekilde yaralandı. Polise ateş ettikten sonra olay yerinden kaçan 36 yaşındaki saldırgan yaklaşık dört saat sonra yaralı olarak ele geçirildi. Hagen Savcılığı helikopter ve köpeklerle yapılan arama sonucunda saldırganın gizlendiği yerin tespit edildiğini, ancak söz konusu kişinin teslim olması yönünde yapılan çağrılara ateş açarak cevap vermesi üzerine çıkan silahlı çatışmada vurularak ağır yaralandığını açıkladı. Savcılık açıklamasında yaralanan polis ve saldırganın hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

dpa/TY,CÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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