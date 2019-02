Trafik polisinin resim aşkı sergiye dönüştü

“Abstract dediğimiz soyut resimler yapmayı daha çok seviyorum”

Ayrıca Fırat, eşi ve çocuğunun da kendisine bu konuda destek verdiğini belirterek, “Soyut, abstract dediğimiz soyut resimler daha çok yapmayı seviyorum ve bu konuda daha çok yeteneğimin olduğunu düşünüyorum, fakat zaman zaman modern sanat ya da bir manzara resmi tarzındaki resimler de çiziyorum. Yaptığım iş dediğim gibi çok zor ve kutsal. Eşimin gerçekten bu uzun süreçte çok maddi manevi desteğini aldım. Ayrıca benim 7 yaşında bir kızım var, onun da şu an bu sergide 2 tane resmini sergiliyoruz. O da herhalde babasının izinden gitmeye çalışıyor. Eşim gerçekten bana çok destek oluyor. En basitinden evde resim yapıyorsunuz, her yere boya sıçrıyor, her yer lekeleniyor, kirleniyor. Bu konuda hiçbir zaman beni engellemedi ve sürekli bu konuda ilerlememi sağladı. Bu resim sevgimin bitmemesi için elinden geleni yaptı. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süre zarfında serginin açılış fikrinden itibaren şu ana kadar İl Emniyet Müdürümüz Engin Dinç ve sıralı amirlerime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bana her konuda desteklerini esirgemediler” dedi.