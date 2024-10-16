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  4. Trafik polisiyle motosikletlinin ilginç kovalamacası kamerada! "Nereye gidiyorsun? Ölürsün gitme"

Trafik polisiyle motosikletlinin ilginç kovalamacası kamerada! "Nereye gidiyorsun? Ölürsün gitme"

16.10.2024 15:19
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Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
16.10.2024 15:19
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Sosyal medyada gündem olan görüntülerde otobanın dışına çıkıp peşindeki trafik polisinden kaçmaya çalışan bir motosiklet sürücüsü bayır aşağı yola daldı. Trafik polisinin de anlamlandıramadığı anlarda polisin sürücüye "Bekle nereye gidiyorsun? Ölürsün gitme, salak mısın?" dediği duyuldu. Yaşanan ilginç anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.

Trafik polisi ile bir motosiklet sürücüsü arasında yaşanan ilginç yakalamacanın görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Yaşanan olay sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı.

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"ÖLÜRSÜN GİTME, SALAK MISIN?"

Polis ile motosiklet arasındaki kovalamaca otoban dışarısına taştı. Motosiklet sürücüsü otobandan bayır aşağı giden ve yol olmayan bir yöne doğru saptı.

Trafik polisi o sırada motosiklet sürücüsünü defalarca kez gittiği yere gitmemesi yönünde uyardı. Fakat uyarılara aldırış etmeyen sürücü hareketlerine devam ederek ilginç anlar yaşadı.

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Polisin kaçan şahsa "Bekle nereye gidiyorsun? Ölürsün gitme, salak mısın?" dediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
motosiklet trafik polisi
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