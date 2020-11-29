HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trafik polisleri sabah saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimlerini sürdürdü

Trafik polisleri sabah saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimlerini sürdürdü

29.11.2020 10:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da dün akşam 20.00’den başlayan ve bugün sabah 10.00’a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili trafik polisi ekipleri denetimlerini sürdürdü.İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) ile mücadelede alınan yeni tedbirler kapsamında geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu.

İstanbul’da dün akşam 20.00’den başlayan ve bugün sabah 10.00’a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili trafik polisi ekipleri denetimlerini sürdürdü.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) ile mücadelede alınan yeni tedbirler kapsamında geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Trafik polisleri tarafından bu kapsamda yapılan denetimlerde araçlar tek tek kontrol edildi. Uygulama noktalarında bekleyen polisler, izin belgesi ile dışarı çıkan vatandaşların geçişine izin verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdiSokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
12 bin personel alım kılavuzu yayınlanıyor!12 bin personel alım kılavuzu yayınlanıyor!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama

İstanbul'da anaokulu ve anasınıfları için yeni karar

İstanbul'da anaokulu ve anasınıfları için yeni karar

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Direk dans videosu Instagram'ı salladı

Direk dans videosu Instagram'ı salladı

Danimarka’da Kovid-19 bulaşan kediler itlaf edildi

Danimarka’da Kovid-19 bulaşan kediler itlaf edildi

EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

İranlı nükleer bilimciye suikast!

İranlı nükleer bilimciye suikast!

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Diğer Haberler

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Uzmanı açıkladı! 'Kan grubunun koronavirüsten koruyucu bir yönü yok'

Uzmanı açıkladı! 'Kan grubunun koronavirüsten koruyucu bir yönü yok'

Uzmanlardan evde hızlı koronavirüs testi yapanlara uyarı! 'Kovid teşhisi için kullanılamaz'

Uzmanlardan evde hızlı koronavirüs testi yapanlara uyarı!

Mahkemeden 'çocuğun soyadını belirleme hakkı'yla ilgili flaş karar

'Çocuğun soyadını belirleme hakkı'yla ilgili flaş karar

Elazığ’da 3.7 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! O iller için sağanak, kar, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji tek tek illeri sayıp uyardı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.