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Trafik polisleri yeni kıyafetlerini giydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 13:00 | Son Güncelleme

Trafik polisleri yeni kıyafetlerini giydi

EDİRNE (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) tanıtılan yeni kıyafetleri trafik polisleri giymeye başladı.

Trafik polisleri 81 ilde yeni kıyafetleriyle göreve başladı. Görünürlüğü yüksek olan yeni kıyafetler teknolojik gelişmeler, iklim koşulları ve görev şartları dikkate alınarak, görevlilerin olaylara rahat, hareket kısıtlaması olmadan ve etkili şekilde müdahalesine imkan sağlayacak şekilde tasarlandı.

Yazlık ve kışlık olarak tasarlanan kıyafetlerin açık renk olması ve fosfor oranının arttırılmış olması dikkat çekti. Bu sayede sürücü ve yayalar trafik polislerini daha rahat görebilecek. Su geçirmez özelliğe sahip olan kıyafetler, trafik polislerini eksi 30 dereceye kadar soğuktan koruyabilecek şekilde tasarlandı.

Personele nefes alabilen kumaştan üretilmiş mont, su itici kumaştan üretilmiş parka ve deri, su geçirmeyen, nefes alabilen botlar verildi.

Edirne'deki trafik polisleri yeni kıyafetleriyle görev başlarken, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da kentte düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü törenlerine trafik polisi kıyafetiyle katıldı.

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Tek Tip trafik polisi yeni kıyafet

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