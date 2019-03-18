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Trafik polisleri yeni kıyafetleriyle sahada

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 20:44 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın katılımıyla düzenlenen toplantının ardından trafik birimleri yeni kıyafetlerini kullanmaya başladı

Trafik birimlerinin yeni kıyafetlerinin kullanımına başlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 24 Ocak'ta düzenlenen Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı'nda tanıtımını yaptığı trafik birimleri yeni kıyafetleriyle bugünden itibaren sahaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın katılımıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesinde toplantı düzenlendi.

Uzunkaya, burada yaptığı konuşmada, "Güzel bir kıyafet oldu ve bu güzelliği sahada yansıtmak lazım, yeni kıyafetlerin tüm teşkilata hayırlı olmasını dilerim." ifadesini kullandı.

Celal Uzunkaya, Türkiye'de 24 bin 240 trafik personeli görev yaptığını, polisin vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlama görevini yerine getirdiğini belirtti.

Polislerin trafik kurallarına herkesten çok uyması gerektiğine dikkati çeken Uzunkaya, trafik polisinin emniyet teşkilatının sokaktaki vitrini olduğunu aktardı.

Trafiğin çok önemli bir alan olduğunun altını çizen Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, kaza sayıları ve ölüm sayılarında bir önceki yılın iki ayına göre, son iki ay yüzde 30-40 civarında düşüş sağlandığını vurguladı.

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