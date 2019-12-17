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Trafik polislerince uygulama bölgesinde bulunan 10 bin lira sahibine teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 23:37 | Son Güncelleme

Trafik polislerince uygulama bölgesinde bulunan 10 bin lira sahibine teslim edildi

Antalya'da trafik uygulaması yaptıkları bölgede 10 bin lira bulan polis ekipleri, parayı sahibine teslim etti.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Gazipaşa Bölge Trafik İstasyonu amirliği ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları uygulama sırasında yerde bir miktar para bulunduğunu fark etti.

Polis ekipleri, Trafik Uygulama Denetleme Daire Başkanlığınca uygulamalar sırasında zorunlu hale getirilen kameraların görüntülerini inceledi.

Ekipler, 10 bin lirayı uygulamada durdurulan otomobilin sürücüsü Mehmet Akif Sekkeli'nin düşürdüğünü belirledi.

İstasyon amirliğine çağrılan Sekkeli'ye parası polis ekiplerince geri verildi.

Sekkeli de polis ekiplerine teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Emniyet Müdürlüğü trafik polisi Uygulama

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