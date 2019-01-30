Trafik polislerinden otogarda yılbaşı denetimi

Denizli’de trafik ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinden hareket eden otobüs ve minibüsleri denetledi. Ekipler, araçların lastikleri başta olmak üzere, plaka, takograf ve şoför çalışma saatlerini kontrol ederken, yolcuları da emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Denizi Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinden hareket eden şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslere yönelik, kış lastiği ve yolcu emniyet kemeri denetimi başta olmak üzere uygulamalarını sürdürüyor. Ekipler, otogardan çıkan otobüs ve minibüslerin lastiklerinde ölçüm yapıp, lastiklerin belirlenen standartlara uygun olup olmadığını denerlerken, standartlara uygun olmayan araçların hareket etmelerine izin vermedi.

Ayrıca ekipler, otobüs ve minibüslerdeki yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda uyararak, emniyet kemeri takmanın zorunu olduğunu ve kendi can güvenlikleri açısından önemli olduğunu hatırlattı.

Öte yandan, ekipler, araç şoförlerinin plaka, ehliyet, ruhsat, takograf ve çalışma saati gibi unsurlarını da denetlemeyi ihmal etmedi. Denetimlerin sonunda ise araç şoförleri ve yolculara mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmeleri dileğinde bulunuldu.

Denetimlerin artırılarak devam edeceği bildirildi.

