Trafik polislerinden takdir toplayan davranış! Yaşlı adamı kucaklarında taşıdılar

Olay, Kervan kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yürümekte zorluk çeken ve halk otobüsüne binerek evine gitmek isteyen 92 yaşındaki yaşlı adam, yaya geçidinde bekleyerek karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu esnada kavşakta görev yapan trafik polisleri yaşlı adamın yanına giderek, karşıdan karşıya geçirmek için kucaklarına aldı. Bu sırada sürücüler de trafiği durdurdu. O anları vatandaşlar görüntüleyerek sosyal medyaya yükledi. Kısa sürede viral olan görüntüler sonrasında polislerin davranışı takdir topladı.

Güzergah üzerinde denetim yaptıkları esnada yaşlı adamı gördüklerini belirten Sivil Trafik Memuru Hüseyin Akyol, “Güzergah üzerinden geçerken vatandaşın birisinin kaldırımda durduğunu gördük. Ekip arkadaşım ile beraber oradaki durumunu fark ettik. Şahsı kucağımıza alarak karşıya geçirdik. Yürüme kabiliyeti biraz zayıftı. Araçlarda tehlike arz ediyordu. Tamamen insani duygusal bir duyguydu” ifadelerini kullandı.

"SÜRÜCÜLER TRAFİĞİ DURDURDU"

Trafik polisi Murat Yanar ise yaşlı adamı kucaklarına almalarının ardından sürücülerin duyarlılık göstererek trafiği durdurduğunu söyleyerek, “Kavşaktan geçerken vatandaşın yürüme kabiliyetinin zayıf olduğunu görünce hemen yardımına koştuk. Trafikteki sürücüler bizi görünce durdular. Bizde vatandaş yaşlı olduğu için diğer arkadaşım ile beraber kucağımıza alarak karşıdan karşıya geçmesine yardımcı olduk” şeklinde konuştu.

"GÖRÜNTÜLERİ GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDIK"

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Komiseri Tevfik Akkaya’da sosyal medyada görüntüleri görmesinin ardından duygulandıklarını belirterek, “Böyle güzel yürekli arkadaşlarımız ile çalışmamız bizleri sevindiriyor. Onlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Görüntüyü sosyal medyada görmemizin ardından çok duygulandık. Arkadaşlar aslında polisliğin gerekliliklerinden birisini yaptı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Böyle güzel yürekli insanlarla çalışmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

(İHA)

