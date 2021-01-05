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Trafik polislerinden toplu taşıma araçlarında Covid denetimi

05.01.2021 09:26 | Son Güncelleme:
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Polis ekiplerince İstanbul’da korona virüs tedbirleri kapsamında otobüs, minibüs ve taksi gibi toplu ulaşım araçlarında denetimler gerçekleştirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetledi.

Polis ekiplerince İstanbul’da korona virüs tedbirleri kapsamında otobüs, minibüs ve taksi gibi toplu ulaşım araçlarında denetimler gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetledi. Ekipler, Bostancı Köprüsü’nde otobüs, dolmuş, ticari taksi ve servis araçlarını tedbirler çerçevesinde kontrol etti.
Sürücülerin evraklarına bakılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi. Yolcular ve sürücüler, maske ve sosyal mesafeye uymaları konusunda polis ekipleri tarafından uyarıldı.

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