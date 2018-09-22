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Trafik polislerinden yolda kalan sürücüye yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 15:49 | Son Güncelleme

Trabzon'da trafik polisleri, tünelde arızalanan otomobilini iterek güvenli bölgeye çekmesi için sürücüye yardım etti - Polislerin aracı itme anı, MOBESE kameralarına yansıdı

Trabzon'da trafik polislerinin, tünelde arızalanan otomobilini iterek güvenli bölgeye çekmesi için sürücüye yardım etmesi, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Trabzon-Rize karayolundaki Çömlekçi Tüneli'nde otomobilin arızalanması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Bunun üzerine tünele giden yakındaki kavşakta görevli trafik polisleri, ulaşımın arızalanan araç yüzünden aksadığını gördü.

Polisler, sürücüyü direksiyon başına geçirdikten sonra otomobili iterek güvenli şekilde yolun kenarına çekilmesine yardım etti.

Trafik polislerinin sürücüye yardım etmesi, bölgedeki MOBESE kameralarınca kaydedildi.

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Polis memuru Trabzon trafik polisi

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