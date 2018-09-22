Trafik polislerinden yolda kalan sürücüye yardım

Trabzon'da trafik polislerinin, tünelde arızalanan otomobilini iterek güvenli bölgeye çekmesi için sürücüye yardım etmesi, MOBESE kameralarınca görüntülendi.
Trabzon-Rize karayolundaki Çömlekçi Tüneli'nde otomobilin arızalanması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Bunun üzerine tünele giden yakındaki kavşakta görevli trafik polisleri, ulaşımın arızalanan araç yüzünden aksadığını gördü.
Polisler, sürücüyü direksiyon başına geçirdikten sonra otomobili iterek güvenli şekilde yolun kenarına çekilmesine yardım etti.
Trafik polislerinin sürücüye yardım etmesi, bölgedeki MOBESE kameralarınca kaydedildi.
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