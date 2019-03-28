Trafik radarı hayat kurtardı

Malatya’da aniden yola fırlayan çocuk, radar uygulaması yapan trafik ekiplerinin kamerasına yansıdı. Trafik ekipleri, çocuğu ezilmekten kurtardı.

Malatya’da çevreyolunda radar uygulaması yapan trafik ekipleri, kamerayı izlerken küçük bir çocuğun yola çıktığını fark etti. Hemen araçtan inen görevli polis memuru, koşarak araçların hızla seyir halindeki yolda çocuğu yoldan aldı.

Annesinin elinden kaçarak yola fırladığı öğrenilen çocuk ailesine teslim edilirken, bu anlar ise radar kamerasına yansıdı.

