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Trafik sigortası hasarsızlık indirimi nedir? Trafik sigortası hasarsızlık indirimi oranları, aktarım süresi ve indirimi basamakları nedir?

31.10.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zorunlu trafik sigortası kullanılan araçların kaza yapması, yangın veya hırsızlık gibi olumsuz durumlarda oluşan zararın karşılanması sistemine dayanan bir sigorta türüdür. Trafik sigortası yapıldıktan sonra ki bir yıl içerisinde araç eğer bir zarara uğramamışsa gelecek dönemlerde bir indirim uygulanır. Bu uygulanan indirime hasarsızlık indirimi adı verilir. Peki, trafik sigortası hasarsızlık indirimi nedir, hasarsızlık indirim basamakları nelerdir?

Trafik sigortası hasarsızlık indirimi nedir? Trafik sigortası hasarsızlık indirimi oranları, aktarım süresi ve indirimi basamakları nedir?

Trafik sigortası yapılması zorunlu olan bir sigortadır. Trafik sigortası olmayan araçlar trafiğe çıkamaz, trafiğe çıktığı tespit edilirse de çeşitli cezalarla karşı karşıya kalabilirler. Trafik sigortasının yapılmış olduğu yıl içerisinde araç herhangi bir kazaya karışmadıysa trafik sigortası hasarsızlık indirimi uygulanır. Her poliçe yenileme zamanında indirim oranı geçmiş yıllar baz alınarak hesaplanır. Ayrıca zorunlu trafik sigortası yaptırılan araçların markası, yaşı ve modeli de bu hesaplamaya etki eden hususlar arasında yer alır. Hasarsızlık indirimi hesaplanırken oranlar sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterebilir. Peki, trafik sigortası hasarsızlık indirimi oranları nedir?

Trafik sigortası hasarsızlık indirimi nedir?

Hasarsızlık indirimi, sigorta yaptırılırken sigorta şirketlerinin belirlediği oranlara göre indirim avantajı sunan bir sistemdir. Uygulanan indirimler hasarsızlık basamakları göz önünde bulundurularak hesaplanır. Hasarsız geçmiş olan dönemler 4 bölüme ayrılır. Poliçeyi ilk yaptırdığınız yıl herhangi bir hasara maruz kalmamanız halinde bir sonraki dönem için indirim alma hakkı kazanabilirsiniz. "Trafik sigortası hasarsızlık indirimi oranları nedir?" sorusu zorunlu trafik sigortası yaptıran tüm araç sahiplerinin sıkça sorduğu sorular arasında yer alır. İlk dönem sonrası trafik sigortası hasarsızlık indirimi oranları şu şekilde hesaplanır:

  • Sigorta uygulanan ilk yılda hasarsızlık olursa %10
  • İkinci yıl da hasarsızlık olursa %22
  • Üçüncü yılda da hasarsızlık olursa %135 oranında bir indirim uygulaması yapılır.

Trafik sigortası hasarsızlık indirimi aktarımı süresi nedir?

Hasarsızlık indirim aktarımı işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunur. Araç devrinde ya da aynı araç türünde başka bir araç alınması durumunda süre bağımlılığı olmadan primler hangi basamakta kaldıysa o basamaktan devam eder. Araç sahibi vefat etmesi durumda aracın varisine hasarsızlık indirimi aktarımı olmaz.

Eşler arasında araç satışı olduğu zaman hasarsızlık indirimi devam etmez. Eş, eşine aracı satması durumda ya da aracın eşler arasında satış üzerinden el değiştirmesinde hasarsızlık indirimi devam etmez. Trafik sigortasında hasarsızlık indirimi eşler arasında devir olmaz, kişilere aittir. Sadece kasko sigortasında hasarsızlık indirimi devri yapılabilir.

Yeni sigorta döneminde farklı bir şirketten sigorta hizmeti alan ve hasarsızlık indirimi olan kişi, yeni sigorta şirketinde de hasarsızlık indirimini devam ettirebilir. Bu işlem için eski sigorta şirketinden hasarsızlık indiriminin olduğuna dair bir belgeyi yeni şirkete vermesi gerekir. Burada en önemli nokta hasarsızlık indiriminin aktarılması için sigortaya hiç ara vermemektir.

Hasarsızlık indirimi basamakları

Hasarsızlık indiriminde uygulanan 7 adet basamak bulunur ve bu basamaklar araç sahiplerine hangi oranlarda indirim uygulanacağına dair bilgi verir. Hasarsızlık indirimi basamakları şu şekilde belirlenmiştir:

  • 1.Basamak: Poliçe uygulandığı 3. yıl hasarla kapatılır ise %135 artış uygulanır.
  • 2.Basamak: Poliçe uygulandığı 2. yıl hasarla kapatılır ise %190 artış uygulanır.
  • 3.Basamak: Poliçe ilk yılı hasarla kapatır ise de %545 artış uygulanır.
  • 4.Basamak: Bu uygulama ilk kez trafiğe çıkan sürücülere uygulanır.
  • 5.Basamak: Poliçenin ilk yılında hasarsızlık olursa indirim %10 olarak uygulanır.
  • 6.Basamak: Poliçenin ikinci yılında hasarsızlık olursa %22 uygulanır.
    1. Basamak: Poliçenin üçüncü yılında da eğer hasarsızlık olursa %42 indirim uygulanır.

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trafik sigortası

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