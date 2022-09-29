Trafik sigortası iptali nasıl yapılır? Zorunlu trafik sigortası koşulları nelerdir?

Yapılması devlet tarafından zorunlu tutulan trafik sigortası yıllık olarak düzenlenen poliçelerden oluşur. Bu poliçe şartlarına göre trafik sigortası isteğe bağlı olarak iptal edilemez. Trafik sigortasının iptal ettirilebilmesi için bazı zorunlu koşullar olmalıdır. Ancak bu koşullar olduğu takdirde sigorta iptal edilebilir.

Trafik sigortası iptali nasıl yapılır?

Zorunlu olarak yapılan trafik sigortası iptalinde araç sahipleri sigorta şirketine başvuruda bulunurlar. Bu başvuru sonucunda sigorta şirketi, sigortanın iptal edilebilmesi için talebi değerlendirir ve gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığını inceler. Zorunlu trafik sigortası iptal koşulları şu şekilde sıralanabilir:

Araç sigorta sahibinin vefat etmesi

Sigortalı olan araç pert olduğu ya da hurdaya çıktığı için trafikte bulunamaması

Sigortalı olan aracın başka birine satışının yapılması

Eğer araç sıfır olarak alınmış ise bayiye tekrar iade edilmesi

Sigorta yaptırılan aracın başka bir sigortasının olması

Sigortası iptal edilmek istenen araç bu koşullardan herhangi birine sahip ise sigortası iptal edilebilir.

Trafik sigortası iadesi nasıl hesaplanır?

Zorunlu trafik sigortası iade işlemi hesaplaması yapılırken trafik sigortasının geçerli olduğu süre gün olarak belirlenir. Gün belirlenirken eğer araç satışı sonucu bir iptal işlemi yapılıyorsa poliçenin geçerli olduğu süreye 15 gün daha eklenir. Daha sonra toplam gün sayısı bulunur. Gün sayısı belirlendikten sonra poliçeye ödenen prim ücretinin günlük bedeli ile çarpılarak hesaplama yapılır. Trafik sigortası iptal ettirme işlemlerinde hesaplama gün sayısına göre belirlenir.

Trafik sigortası iadesi nasıl gerçekleşir?

Trafik sigortası iade işlemi ödeme şekline göre değişiklik gösterebilir. Örneğin ödeme kredi kartı ile yapılmışsa geri ödeme de aynı kredi kartına yapılır. Trafik sigortası poliçesinin iptal ettirilmesi durumunda iade ödemeleri genellikle 3 ila 5 gün içinde yapılır. Ödeme kredi kartı ile yapılan iadeler kredi kartına yatırılır. Elden nakit olarak alınan tutarlar, sigorta şirketi tarafından iptal işlemi yapılan araç sahibine ulaştırılır. Taksitli olarak ödenen miktarlar ise aylık taksit oranı olarak kredi kartına geri ödenir.



