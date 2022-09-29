Trafik sigortası karşı tarafın hasarının ne kadarını öder? Trafik sigortası kapsamında tazminat ve hasarlar nasıl ödenir?

Trafik sigortası herhangi bir kaza anında tarafların kusur oranına göre karşı tarafın hasarını öder. Örneğin oluşan bir kazada bir taraf %40 diğer taraf da %60 oranında kusurluysa her iki taraf da kusur oranında karşı tarafın hasarını karşılar. Bu durumda şahıslar kusurları sonucunda kendilerinde ya da araçlarında oluşmuş olan hasarı kendileri karşılar. Bu durumda trafik sigortası bir nevi sorumluluk sigortasıdır.

Trafik sigortası kapsamında tazminat ve hasarlar nasıl ödenir?

Trafik sigortası olan bir aracın herhangi bir kazayla karşılaşması durumunda maddi hasar, sağlık giderleri, sakatlanma ve ölüm olmak üzere temel teminat ve poliçe limitleri, zarar görenlerin haklılık payı göz önünde bulundurularak ödenir. Bunlara göre hasarlar çeşitli oranlarda şirket tarafından karşılanır. Peki, trafik sigortası hangi durumlarda ödeme yapar?

Trafik sigortasının ödeme yapabilmesi için 3 temel teminatın bulunması gerekir. Ödeme koşulları trafik sigortası poliçesinde bulunan teminatlar çerçevesinde oluşturulur. Trafik sigortası zorunlu bir sigorta çeşidi olduğundan dolayı tüm sigorta şirketleri aynı limit ve teminatları kullanır. Standart olan bu teminat ve limitlerde herhangi bir farklılaşmaya gitmek mümkün değildir. Fakat poliçeye ek hizmetler dâhil edilmişse farklı teminatlardan yararlanılabilir.

Trafik sigortası karşı tarafın hasarının ne kadarını öder?

Trafik sigortası limiti herhangi bir trafik kazası durumunda tüm masrafları karşılamaz. Trafik sigortasının ne kadar ödeme yapacağı senelik olarak belirlenen teminat limitleriyle sınırlıdır. Bir örnek ile açıklamak gerekirse aracınız kaza geçirdiği zaman kusurlu taraf sizseniz, karşı tarafın hasarı sizin sigortanız tarafından ödenir.

Trafik sigortasının ödemesi belirli bir limite kadar olur. Eğer hasar, trafik sigortasının limitini aşarsa kalan hasarın ödenmesi araç sahibinin sorumluluğuna kalır. Trafik sigortasında sigortalı araç bir kazaya sebep olduysa zarara uğrayan kişinin kusur oranına göre tazminat öder. Bu durumda her iki tarafın da kusur oranında karşı tarafın hasarı ödenir.

Zorunlu trafik sigortası ne kadar öder?

Zorunlu trafik sigortası yapılırken araç sahipleri araçlarını güvence altına alırlar. Trafik sigortasında teminat limitleri araç gruplarına göre değişkenlik gösterir. Bu durumda otomobil, taksi, otobüs, kamyon, kamyonet, tarım makineleri ve minibüsler için ayrı ayrı belirlenmiş olan teminatlar bulunur.

Trafik sigortasının karşılayacağı zarar miktarı sigorta poliçelerinin limitleri içinde yer alır. Zorunlu trafik sigortasının teminatları ve limitleri her yıl Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir.



