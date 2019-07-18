İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Doktor Öğretim Üyesi Oruç Altıntaşı, trafik akışının düzenlenmesinde önemli role sahip ışıkların yanma süresinin, yoğunluğa göre anlık planlanabileceği "akıllı trafik yönetim sistemi" geliştirdi. Ankara'da test edilen sistem, anlık trafik kuyruğu hesaplama testinde başarılı oldu. İKÇÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Oruç Altıntaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç sayısının gün geçtikçe arttığını, bu nedenle ulaşım altyapılarının yetersiz kalabildiğini belirtti. Trafik sorununun çözümü için akıllı sistemlerin önemini vurgulayan Altıntaşı, akıllı trafik yönetim sistemleriyle mevcut altyapıda trafiğin en verimli şekilde yönetilmeye çalışıldığını söyledi. Akıllı trafik yönetim sistemlerinin trafik verisine ihtiyaç duyduğunu, mevcut durumda yoldaki araç yoğunluğunu belirleyen döngü dedektörleri ya da kamera gibi cihazlardan faydalanıldığını ifade eden Altıntaşı, "Bunların kurulum maliyeti yüksek ve ithal cihazlar kullanılıyor. Özellikle kentsel arterlerde her yere bu sistemlerin kurulması mümkün olmuyor ayrıca kurulumları sırasında yolların kazılması gerekiyor." diye konuştu.

Geliştirdiği modelde trafik verisinin GPS donanımlı araçlardan elde edildiğini, böylece cihaz maliyetine ihtiyaç duymadığını aktaran Altıntaşı, taksi, belediye otobüsü, kargo vasıtaları gibi birçok araçta GPS cihazlarının mevcut olduğunun altını çizdi. Altıntaşı, bu cihazların yer, zaman, hız gibi konularda tüm yol ağına ait gerçek zamanlı veri sağladığını anlatarak, şöyle devam etti: "Bu veriler sayesinde aracın bir noktadan bir noktaya ne kadar sürede gittiğini, hangi noktada ne hızla gidebildiğini öğrenebiliyoruz. Bu veriler çeşitli firmalardan satın alınabiliyor. Ankara'da bir test çalışması yaptık. Trafiğin yoğun olduğu Eskişehir yolu üzerine çalıştık. Geliştirdiğimiz yazılımla verileri kullanarak tekrar eden sıkışık noktaları, serbest akım olan yerleri belirledik. Trafiğin sıkıştığı yerlerde kuyruk boyunu tespit eden algoritmalar geliştirdik. Başarıyla kuyruk boyunu gerçek zamanlı olarak belirledik. Bunun tespiti trafik sinyalizasyonunda daha iyi optimize için önemliydi." - "Seyahat konforu artmış olacak"