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Trafik sıkışıklığına "akıllı ışık" modeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 11:33 | Son Güncelleme

İKÇÜ Öğretim Üyesi Oruç Altıntaşı, yoldaki trafik yoğunluğunun anlık olarak ölçülerek kırmızı ışık süresinin o anın koşullarına göre otomatik değişebileceği "akıllı trafik yönetim sistemi" geliştirdi - Sistem, yollara kurulacak özel cihazlar ya da kameralar yerine GPS takılı araçlardan trafik verisi elde edilerek trafik yönetim sisteminde maliyetin düşürülmesini hedefliyor

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Doktor Öğretim Üyesi Oruç Altıntaşı, trafik akışının düzenlenmesinde önemli role sahip ışıkların yanma süresinin, yoğunluğa göre anlık planlanabileceği "akıllı trafik yönetim sistemi" geliştirdi.

Ankara'da test edilen sistem, anlık trafik kuyruğu hesaplama testinde başarılı oldu.

İKÇÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Oruç Altıntaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç sayısının gün geçtikçe arttığını, bu nedenle ulaşım altyapılarının yetersiz kalabildiğini belirtti.

Trafik sorununun çözümü için akıllı sistemlerin önemini vurgulayan Altıntaşı, akıllı trafik yönetim sistemleriyle mevcut altyapıda trafiğin en verimli şekilde yönetilmeye çalışıldığını söyledi.

Akıllı trafik yönetim sistemlerinin trafik verisine ihtiyaç duyduğunu, mevcut durumda yoldaki araç yoğunluğunu belirleyen döngü dedektörleri ya da kamera gibi cihazlardan faydalanıldığını ifade eden Altıntaşı, "Bunların kurulum maliyeti yüksek ve ithal cihazlar kullanılıyor. Özellikle kentsel arterlerde her yere bu sistemlerin kurulması mümkün olmuyor ayrıca kurulumları sırasında yolların kazılması gerekiyor." diye konuştu.

Geliştirdiği modelde trafik verisinin GPS donanımlı araçlardan elde edildiğini, böylece cihaz maliyetine ihtiyaç duymadığını aktaran Altıntaşı, taksi, belediye otobüsü, kargo vasıtaları gibi birçok araçta GPS cihazlarının mevcut olduğunun altını çizdi.

Altıntaşı, bu cihazların yer, zaman, hız gibi konularda tüm yol ağına ait gerçek zamanlı veri sağladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu veriler sayesinde aracın bir noktadan bir noktaya ne kadar sürede gittiğini, hangi noktada ne hızla gidebildiğini öğrenebiliyoruz. Bu veriler çeşitli firmalardan satın alınabiliyor. Ankara'da bir test çalışması yaptık. Trafiğin yoğun olduğu Eskişehir yolu üzerine çalıştık. Geliştirdiğimiz yazılımla verileri kullanarak tekrar eden sıkışık noktaları, serbest akım olan yerleri belirledik. Trafiğin sıkıştığı yerlerde kuyruk boyunu tespit eden algoritmalar geliştirdik. Başarıyla kuyruk boyunu gerçek zamanlı olarak belirledik. Bunun tespiti trafik sinyalizasyonunda daha iyi optimize için önemliydi."

- "Seyahat konforu artmış olacak"

Mevcut sinyalizasyon sistemlerinde trafik ışıklarının yanma süresinin sabit olduğunu ya da trafik koşullarını gözetmeksizin belli saatlerde değiştiğini kaydeden Altıntaşı, "Bu sistemde anlık değişim söz konusu. Eğer kuyruklanmada azalma görülmüyorsa ona göre dinamik olarak sinyal süreleri artırılıp azaltılabilir. Her bir döngü süresinde sinyal süreleri yeşil ışık süresi farklı olabilmekte. Sistemimizde trafik sıkışıklığından kaynaklı araç yoğunluğu gerçek zamanlı olarak tahmin edilebiliyor. Trafik ışıklarının süreleri bu veriler sayesinde anlık değişebilecek. Bu sayede trafik yoğunluğu azaltılacak, bekleme süreleri düşecek, insanların seyahat konforu artmış olacak." ifadelerini kullandı.

Altıntaşı geliştirdiği sistemi hayata geçirmek isteyen kurumlarla ortak çalışmalar yapabileceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı ışık trafik ulaşım

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