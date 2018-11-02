Trafik sorununa bisikletli çözüm

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince kent trafiği rahatlatmak için yapılan bisiklet yollarının, son bir yılda 20 bin 207 kişi tarafından kullanıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en çok göç alan şehirlerinden Gaziantep'te, artan nüfusla beraber ulaşım noktasında yaşanan sıkıntıları en aza indirmek için 12 kilometre bisiklet yolu yapıldı.
Kalealtı, 15 Temmuz Meydanı, Maanoğlu Parkı, Masal Parkı, Harikalar Diyarı ve GAÜN olmak üzere 7 istasyona 108 bisiklet (GAZİBİS) yerleştirilirken, bu hizmetten yararlanan 20 bin 207 kişi toplam 181 bin 863 kilometre yol katederek, trafik akışını rahatlattı.
Saatlik 1 liradan bisiklet kiralayabilen vatandaşlar, 1 saat içerisinde belediye otobüslerine de ücretsiz binebiliyor.
Ayrıca, Yeşilvadi Parkı'na 18,7, Akkent-Karataş arasına da 14,5 kilometre bisiklet yolu yapım çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.
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