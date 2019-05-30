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Trafik şube müdürü kazaları anlattı, yolcular kemerlerini taktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 17:10 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, trafik polisleri, Ramazan Bayramı öncesi otogar ve yolcu otobüslerinde denetim yaptı.

Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, trafik polisleri, Ramazan Bayramı öncesi otogar ve yolcu otobüslerinde denetim yaptı. Trafik Şube Müdürü Feyzullah Dursun'un, otobüsün içinde, kazalarda yaşananları anlattığı yolcular, hemen kemerlerini taktı. Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunlaşan otobüs seferlerine ilişkin eğitim uygulamaları gerçekleştirdi. Ekipler, otogar çıkışındaki uygulama noktasında, şehirler arası otobüsleri durdurup, hem yolcuları hem de sürücüleri emniyet kemeri takmaları için uyardı. Bayram tatili nedeniyle yoğunluğun olduğu otogarda, Trafik Şube Müdürü Feyzullah Dursun da çeşitli firmalara ait otobüslere binerek, özellikle otobüs kazalarında yolcuların neler yaşadıklarını anlattı. Dursun'un anlattıklarının ardından otobüsteki yolcular, hemen emniyet kemerlerini taktı.

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