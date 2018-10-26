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Trafik tabelasına çarpıp takla attı 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 10:17 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda, trafik tabelasına çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - ADAPAZARI'nda, trafik tabelasına çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza gece saatlerinde, Adapazarı-Kaynarca yolu Küçükhataplı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Gökhan Karakuş idaresindeki 41 UP 142 plakalı otomobil sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çıkarak trafik tabelasına çarparak ters döndü. Gökhan Karakuş takla atan otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. 112 Acil ekibi Gökhan Karakuş'un öldüğünü belirledi. Sürücünün cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü -Kaza yapan araç -Öle sürücü -Jandarma inceleme -Olay yeri genel -Detaylar HABER-KAMERA Aziz GÜVENERSAKARYA, (DHA)

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