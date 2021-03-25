HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trafik tabelasına çıkıp, aşağı atlamaya çalıştı

Trafik tabelasına çıkıp, aşağı atlamaya çalıştı

25.03.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde trafik tabelasına çıkarak intihara kalkışan şahıs ekiplerin ikna çabalarının ardından aşağı indi.Olay, Efeler ilçesi Eski Dörtyol Kavşağı’nda saat 16.30 sularında meydana geldi.

Trafik tabelasına çıkıp, aşağı atlamaya çalıştı

Aydın’ın Efeler ilçesinde trafik tabelasına çıkarak intihara kalkışan şahıs ekiplerin ikna çabalarının ardından aşağı indi.
Olay, Efeler ilçesi Eski Dörtyol Kavşağı’nda saat 16.30 sularında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi kavşakta bulunan trafik tabelalarına çıkarak kendisini aşağıya atmak istedi. A.G.’nin tabelaya çıktığını gören vatandaşlar önce şaşırdı daha sonra durumu 112’ye ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ve polis ekipleri, A.G.’yi ikna etmeye çalıştı. Uzun süren ikna çabalarının ardından aşağıya inen A.G. tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.
Vatandaşı tabelanın üstünde gören sürücüler şaşkınlığı gizleyemezken, kısa süreli tıkanan trafikte gencin aşağıya inmesi ile normale döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
25 Mart korona tablosu25 Mart korona tablosu
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

25 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu

25 Mart korona tablosu

UKOME kararına minibüsçülerden tepki; minibüsçü aracını yakmaya çalıştı

UKOME kararına minibüsçülerden tepki; minibüsçü aracını yakmaya çalıştı

Son Dakika: THY'nin iki uçağı için bomba ihbarı

THY'nin iki uçağı için bomba ihbarı

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

Taksim Camii'nde sona gelindi! İşte açılış tarihi

Taksim Camii'nde sona gelindi! İşte açılış tarihi

Sosyal medyada maskesiz paylaşım yapan artık yandı! Vali duyurdu: Ceza geliyor

Sosyal medyada maskesiz paylaşım yapana ceza geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.