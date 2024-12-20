Trafik tartışmasında mimarı vurarak öldürmüştü! Polis memuru tutuklandı: Durmadığı için ateş ettim

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kavacık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Görev saati dışında kendisine ait araç ile trafikte seyreden polis memuru S.Ç., aracı ile seyir halinde olan mimar Turgut Toydemir ile trafikte tartıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Toydemir'in aracını durdurmak isteyen S.Ç., durmaması üzerine tabancası ile araca doğru ateş açtı. Kurşunlardan biri Toydemir'e isabet etti. Yaralanan Toydemir'in aracı, refüje çıkarak durdu. İhbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Toydemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"DURMADIĞI İÇİN ÜZERİNE ATEŞ ETTİM"

Olayın ardından kullandığı silahla birlikte teslim olan polis memuru S.Ç. hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılmış ve açığa alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., savcılıktaki ifadesinde, "Maktul köprü ve sonrasında ilerleyen trafikte ambulansa yol vermedi, aracıyla makas atarak ilerliyordu durmadığı için üzerine ateş ettim" dedi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen polis memuru S.Ç. 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır