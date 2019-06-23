HABER

Trafik terörü kurbanı bisikletçiler için Kuşadası’nda protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 16:00 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 18 Haziran’da bisikletiyle giderken bir kamyonun arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden triatlon sporcusu Cumhur Okan’ı anmak için Aydın ve Didim’den yaklaşık 100 bisikletçi bir araya geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 18 Haziran’da bisikletiyle giderken bir kamyonun arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden triatlon sporcusu Cumhur Okan’ı anmak için Aydın ve Didim’den yaklaşık 100 bisikletçi bir araya geldi. Bisikletçiler, kazada hayatını kaybeden sporcuyu anarken, trafik terörünü de protesto etti.
18 Haziran tarihinde Kuşadası-Söke karayolunun Yaylaköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bisikletiyle gezintiye çıkan Cumhur Okan (58) isimli triatlon sporcusuna Murat G. yönetimindeki 09 JY 168 plakalı bir kamyon çarpmış, bisikletinden fırlayıp yol kenarındaki kanala düşen triatlon sporcusu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 21 Haziran tarihinde İzmir Bornova’da da bir başka bisiklet sporcusu Kaan Şahin Şenol’un bisikletiyle giderken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Aydın ve ilçelerindeki bisiklet sporu sevenler Kuşadası’nda buluşarak protesto eylemi yaptı. Aydın ve Didim’den gelen yaklaşık 100 bisikletçi, Kuşadası İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda toplandı.
Triatlon sporcusu Cumhur Okan’ın bisikletini bir aracın üzerinde sergileyen bisikletçiler adına konuşan Aydınlı Hümeyra Yıkılmaz, trafik terörüne kurban verdikleri Cumhur Okan’ın çok değerli bir sporcu ve güzel bir insan olduğunu belirterek, “Kendisini çok seviyorduk. Trafik kazasına kurban gitmesi hepimizi derinden yaraladı. Cumhur Okan’ın ardından 3 gün sonra İzmir’de 18 yaşındaki bir bisikletçimizi daha trafik terörüne kurban verdik. Bu ve benzer kazalarda ülke genelinde birçok arkadaşımızı yitirdik. Artık bu terörün son bulmasını istiyoruz. Bizler bisiklet sporunu seviyor ve yaygınlaşmasını istiyoruz. Trafik kurallarına da tam anlamıyla uyuyoruz. Bisiklet sporunun yaygınlaşmasıyla trafik yoğunluğunun da azalacağına inanıyoruz. Ancak, trafik kurallarına uymayan, bir anlık dikkatsizlik, saygısızlık ve vurdumduymazlığın kurbanı oluyoruz. Bu trafik terörünün son bulmasını istiyoruz. Bunun için bisiklet kullananların ayrı yollarının bir an önce yapılması en büyük beklentimiz. Bizler topluma saygılı bireyleriz ve bisiklet sporunu da bu saygı içinde gerçekleştiriyoruz. Aynı saygıyı beklemek hakkımız. Trafik geçişi için öncelik ve saygı istiyoruz. Bu kayıplarımızın son olmasını diliyoruz. Başta Cumhur Okan olmak üzere tüm kayıplarımıza rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz“ dedi.
İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’ndaki eyleme katılan bisikletçiler, daha sonra Kuşadası Atatürk Bulvarı’nda sessizce bisikletleriyle tur atarak, protesto eylemini sonlandırdılar.

Trafik terörü kurbanı bisikletçiler için Kuşadası’nda protesto

Trafik terörü kurbanı bisikletçiler için Kuşadası’nda protesto

Trafik terörü kurbanı bisikletçiler için Kuşadası’nda protesto

Trafik terörü kurbanı bisikletçiler için Kuşadası’nda protesto

Trafik terörü kurbanı bisikletçiler için Kuşadası’nda protesto

Trafik terörü kurbanı bisikletçiler için Kuşadası’nda protesto

Trafik terörü kurbanı bisikletçiler için Kuşadası’nda protesto

Trafik terörü kurbanı bisikletçiler için Kuşadası’nda protesto

Trafik terörü kurbanı bisikletçiler için Kuşadası’nda protesto

Trafik terörü kurbanı bisikletçiler için Kuşadası’nda protesto

Trafik terörü kurbanı bisikletçiler için Kuşadası’nda protesto

Trafik terörü kurbanı bisikletçiler için Kuşadası’nda protesto

Trafik terörü kurbanı bisikletçiler için Kuşadası’nda protesto

Trafik terörü kurbanı bisikletçiler için Kuşadası’nda protesto

Trafik terörü kurbanı bisikletçiler için Kuşadası’nda protesto

Trafik terörü kurbanı bisikletçiler için Kuşadası’nda protesto

Trafik terörü kurbanı bisikletçiler için Kuşadası’nda protesto

Trafik terörü kurbanı bisikletçiler için Kuşadası’nda protesto

Trafik terörü kurbanı bisikletçiler için Kuşadası’nda protesto

Trafik terörü kurbanı bisikletçiler için Kuşadası’nda protesto

Trafik terörü kurbanı bisikletçiler için Kuşadası’nda protesto

Trafik terörü kurbanı bisikletçiler için Kuşadası’nda protesto

Trafik terörü kurbanı bisikletçiler için Kuşadası’nda protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren karar!

Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren karar!

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'daki sel felaketinde ölü sayısı 8'e yükseldi

Sel felaketinde ölü sayısı yükseldi

Bodrum plajları, yabancı turistlere kaldı

Bodrum plajları, yabancı turistlere kaldı

İstanbul trafiğinde son durum! Tatil yoğunluğu başladı

İstanbul çıkışında tatil yoğunluğu başladı!

Kadıköy'de yangın! Anne baba öldü engelli oğul kurtarıldı

Kadıköy'de yangın! Anne baba öldü engelli oğul kurtarıldı

İstanbul seçim sonuçları: Zeytinburnu ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Zeytinburnu ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Üsküdar ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Üsküdar ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.