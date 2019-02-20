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"Trafik terörü"ne hava destekli takip

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 11:23 | Son Güncelleme

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone ve helikopterlerle yaptıkları denetimlerle trafikte olası ihlallerde caydırıcı rol üstleniyor - İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan: - "Yaptığımız kontroller sonucu kazalarda belirgin oranda azalma sağladık. Özellikle ölüm ve yaralanma vakalarında sağlanan düşüşten memnuniyet duyuyoruz"

KOCAELİ (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin drone ve helikopter desteğiyle de yürüttükleri denetimlerde trafik kazalarında önemli oranda azalma sağlandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, kara yollarındaki uygulama noktaları ve drone kontrollerinin yanı sıra periyodik aralıklarla Bursa'dan havalanarak Kocaeli'ye gelen Jandarma Havacılık Komutanlığına bağlı helikopterle D-100 ve D-605 kara yollarında havadan trafik denetimleri gerçekleştiriyor.

Trafik kazalarını en aza indirebilmek adına her türlü imkanı kullanan ekipler, havadan kontrollerle "sağ şeritte veya bankette uygunsuz şekilde bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip" gibi ihlalleri tespit ediyor.

Trafik kazalarını minimum seviyeye indirmek ve can kayıplarını ortadan kaldırmak için her türlü tedbir ve denetimlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl havadan ve karadan icra ettiği 17 bin 619 trafik görevinde 420 bin 416 aracı kontrol edip, 16 bin 749 sürücüye çeşitli kural ihlallerinden 8 milyon 92 bin 530 lira ceza uyguladı, 3 bin 380 aracı trafikten men ederek, 238 sürücünün ehliyetine geçici olarak el koydu.

Trafik denetimlerinin yanı sıra eğitimlerle de trafik bilinci oluşturmayı hedefleyen ekipler, kamuya açık alanlarda ve okullarda seminerler düzenleyerek geçen yıl 77 bin kişiye trafik eğitimi, 7 bin 550 öğrenciye de "Trafik Dedektifi Kimlik Kartı" verdi.

- "Havadan denetimlerimize önem veriyoruz'

Havadan trafik denetimi faaliyetine katılan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis ve jandarmanın sıklıkla havadan trafik kontrollerini sürdürdüğünü dile getirdi.

"Havadan yaptığımız kontrollerle sürücülere sürekli takip altında, kontrol altında oldukları hissini üst seviyede hatırlatmak istiyoruz." diyen Aslan, "Bu maksatla havadan denetimlerimize önem veriyoruz. Sadece bu hissi ayık tutmak değil, aynı zamanda kurallara uymalarını sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Kazalarda belirgin oranda azalma sağladık"

Aslan, trafik kazaları sebebiyle ülkede çok can kaybı, yaralanmalar olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu 100 günlük eylem planı kapsamında ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılması hedefini alınan tedbir ve artırılan denetimler sayesinde sorumluluk alanımızda yüzde 6 olarak geçekleştirdik. İkinci 100 günlük eylem planında ise trafik kazalarında yüzde 31 azalma meydana geldi. Yaptığımız kontroller sonucu kazalarda belirgin oranda azalma sağladık. Özellikle ölüm ve yaralanma vakalarında sağlanan düşüşten memnuniyet duyuyoruz. Kontrollerimiz, trafik düzene girinceye, yollar kontrol altına alınıncaya kadar devam edecek."

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