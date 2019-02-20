"Trafik terörü"ne hava destekli takip

KOCAELİ (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin drone ve helikopter desteğiyle de yürüttükleri denetimlerde trafik kazalarında önemli oranda azalma sağlandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, kara yollarındaki uygulama noktaları ve drone kontrollerinin yanı sıra periyodik aralıklarla Bursa'dan havalanarak Kocaeli'ye gelen Jandarma Havacılık Komutanlığına bağlı helikopterle D-100 ve D-605 kara yollarında havadan trafik denetimleri gerçekleştiriyor.

Trafik kazalarını en aza indirebilmek adına her türlü imkanı kullanan ekipler, havadan kontrollerle "sağ şeritte veya bankette uygunsuz şekilde bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip" gibi ihlalleri tespit ediyor.

Trafik kazalarını minimum seviyeye indirmek ve can kayıplarını ortadan kaldırmak için her türlü tedbir ve denetimlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl havadan ve karadan icra ettiği 17 bin 619 trafik görevinde 420 bin 416 aracı kontrol edip, 16 bin 749 sürücüye çeşitli kural ihlallerinden 8 milyon 92 bin 530 lira ceza uyguladı, 3 bin 380 aracı trafikten men ederek, 238 sürücünün ehliyetine geçici olarak el koydu.