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Trafik timleri drone ile denetim yaptı, sürücüleri affetmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 13:49 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesinde drone ile denetime çıkan polis ekipleri, kurallara uymayan sürücüleri affetmedi.Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde huzur ve asayişi sağlamak adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İzmir’in Tire ilçesinde drone ile denetime çıkan polis ekipleri, kurallara uymayan sürücüleri affetmedi.
Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde huzur ve asayişi sağlamak adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Asayiş anlamında uygulamalarını aralıksız sürdüren ekipler, kentte adeta kuş uçurtmuyor. Özellikle trafik alanında uygulamalarını sıklaştıran trafik timleri, uzun zamandır yaptıkları kask uygulaması sayesinde kazalarda yaşanan yaralanmaları minimum seviyeye indirdi.
Bu haftada yeni bir uygulamaya imza atan Tire İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tire Hastane Kavşağı’nda drone ile uygulama yaptı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinin de destek verdiği uygulamada, kurallara uymayan sürücüler affedilmedi. Emniyet kemeri başta olmak üzere sürücüleri havadan takip eden ekipler, kural tanımayan sürücülere cezai işlem uyguladı.
Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzuru için bu tarz uygulamaların kent genelinde belirli periyotlar halinde devam edeceğini, vatandaşların kurallara riayet etmelerini istedi.

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