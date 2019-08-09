HABER

Trafik uygulamasında vatandaşlara bayram şekeri

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 17:07 | Son Güncelleme

Düzce İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunda yaptıkları uygulamada sürücü ve yolculara şeker ikram etti

Düzce'de emniyet ve jandarma ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında yol kontrol noktasındaki denetlemelerde vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, D-100 kara yolunun Çilimli mevkisinde oluşturulan noktada uygulama yaptı.

Sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini kontrol eden ekipler, kolonya ve şeker ikram ederek vatandaşların bayramını kutladı.

Yolcu Gökçen Şahin, 2 bin 800 kilometrelik Hollanda yolculuğu boyunca böyle bir olayla karşılaşmadığını ve uygulamadan memnun kaldığını söyledi.

Türkiye'de güzel bir uygulamaya denk geldiklerini anlatan Şahin, "Kontrole takıldık ama Allah razı olsun jandarma ve polisler bize kolonya, şeker tutuyor. Hoş karşıladık. Diğer ülkelerde böyle şeyler hiç olmaz. Hayatta ikram vermezler, yolun kenarına çekerler, bagajları boşaltırlar. Sonrasında sen toparlayıp arabana koyacaksın, canımız memleketimizde böyle şeyler olması çok güzel." diye konuştu.

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
Son 4 yılın şampiyonları aynı üniversiteyi tercih ettiSon 4 yılın şampiyonları aynı üniversiteyi tercih etti
TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendiTEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce trafik uygulaması

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir’in Havran ilçesinde korkunç kaza! Yaralılar var

Tatil yolunda kazalar başladı! Yaralılar var

Son dakika: Bakan Kurum: Denizli'de 150 konut inşaatını başlatıyoruz

Bakan'dan deprem açıklaması! İşte son durum

Bakan Çavuşoğlu'ndan net Suriye mesajı: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Konyaaltı Plajı'ndaki amip iddialarına belediyeden açıklama

Konyaaltı Plajı'yla ilgili o iddiaya açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.