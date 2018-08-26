Trafik yoğunluğu helikopterle denetlendi

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunun denetimini helikopterle yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kentteki birçok noktada trafik uygulamaları gerçekleştiriyor.

Dönüş yolunda meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, helikopterle havadan denetim yaptı.

Özellikle trafik yoğunluğu olan Bursa'yı, İstanbul, İzmir ile Eskişehir ve Ankara'ya bağlayan karayollarını denetleyen ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri yer ekiplerine bildirdi.

Helikopterden gelen bilgiler üzerine kural ihlalinde bulunan araçları durduran yer ekipleri, sürücülere ceza kesti.

