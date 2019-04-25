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Trafikte 2 kişinin ölümüne sebep olan sanığa 4 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 16:54 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye otomobiliyle çarparak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sanık, 4 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Yusuf Emre G, duruşmaya katılmadı.

İddia makamı, sanığın hızını yolun koşullarına göre ayarlayamayarak iki kişinin ölümüne sebep olması nedeniyle "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Müştekilerin avukatları, sanığın cezalandırılması gerektiğini savunurken sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Dilara Önal ve Ufuk Togul'un ölümüne sebep olduğununa kanaat getirilen sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, ayrıca ehliyetine de 3 ay süreyle el konulmasına karar verdi.

- Olay

İzmir'in Konak ilçesinde 17 Temmuz 2018'de Yusuf Emre G. otomobiliyle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Karantina Alt Geçidi çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Ufuk Togul (47) ve Dilara Önal'a (16) çarparak ölümüne neden olmuştu.

Gözaltına alınıp tutuklanan sürücü, 2 Kasım 2018'de serbest bırakılmıştı.

Yusuf Emre G. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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