Trafikte Airbus 300 var

Özel Gökhan Artan / İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Kafe ve restoran yapmak için uçuş ömrünü tamamlamış hurda uçaklara girişimcilerin ilgisi devam ediyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da uçuş ömrünü tamamlamış Airbus 300 tipi uçak bir girişimci tarafından Muğla’da kafe restoran olarak kullanılmak üzere satın alındı. Uçak biri TIR toplam 5 araç eşliğinde iki günde karayolu ile Denizli üzerinden Muğla’ya götürüldü. Burada 2 ayda birleştirilecek olan uçağı trafikte görenler oldukça şaşırdı. İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havaliman’nda uçuş ömürlerini tamamlamış hurda uçaklar bulunuyor. Bu uçaklardan bazıları girişimciler tarafından kafe ve restoran olmak üzere de satın alıyor. Onlardan biri de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan parçalara ayrılarak çıkarılan 25 yıllık Airbus 300 tipi uçak oldu. Bir girişimci de Muğla’nın Ula ilçesinde denize yakın bir yerde kafe restoran yapmak için uçağı satın aldı. Bir ayda kesilerek burnu, kanatları, gövdesi ve kuyruğu olmak üzere parçalara ayrılaran uçak biri Tır olmak üzere beş araca yüklendi. Parçalara ayrılan uçak, tekrar birleştirilmek üzere Muğla’nın Ula ilçesine götürüldü. Karayolunda uçağı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Beş kişi iki ayda birleştirecek Uçak hakkında bilgi veren SKYshop Genel Müdürü Mehmet Emin Ertemel, hurda uçaklara girişimcilerin ilgisinin devam ettiğini belirterek, “A300 Muğla’nın Ula ilçesinde kafe restoran olarak kullanmak üzere bir girişimci tarafından alındı.Denize yakın girişimcinin satın aldığı 25 dönümlük yere konulacak. Orjinalliğini bozmadan oraya kuracağız. İstanbul Sabiha Gökçen’de 4 hurda uçak vardı. Bunlardan bir tanesini Afrika’ya sattık.Bir tanesi Kuşadası’nda denize batırıldı. Son sattığımız dışında bir tane hurda uçak kaldı. Uçağı bir ayda kestik iki ayda kuracağız. Beş kişilik ekip birleştirecek.Uçağı iki günde taşıdık. 25 yıllık yolcu uçağından kargoya dönüşen bir uçaktı” dedi. Taslak yürürlüğe girerse açık artırma ile satılacaklar SHGM, "Havaalanlarında bekleyen Hava Araçlarının Terkini, Hurdaya Ayrılması, Tasfiye ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar" hakkında yönetmelik taslağı hazırlamıştı. Sektörün görüşlerine sunulan taslak yürürlüğü girdiğinde bu hurda uçaklar apronda uzun süre kalmadan dışarı çıkarılabilecek.Hurda uçakların bütün donanımları ile birlikte açık artırma usulü ile satılması planlanıyor. (Fotoğraflı)

